Ворожий дрон атакував енергооб'єкт на Дніпропетровщині, — Міненерго

Внаслідок обстрілів відключали електроенергію у Запорізькій і Чернігівській областях.

Під час дронової атаки ворога у Дніпропетровській області пошкоджено обладнання підстанції. На Запоріжжі здійснювалися часткові відключення енергооб'єкта.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"У Дніпропетровській області пошкоджено обладнання на одній з підстанцій через атаку дрона", — йдеться у повідомленні.

Також у Запорізькій області падіння ворожого безпілотника призвело до часткових відключень підстанції та місцевої промисловості. На Чернігівщині обстріли спричинили знеструмлення 2 465 споживачів.

Протягом минулої доби на півдні та сході країни протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА.