Президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області.

Президент Володимир Зеленський прибув на Волинь, де ознайомився з процесом будівництва фортифікацій і провів безпекову нараду. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час робочої поїздки до Волинської області президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та захисту державного кордону, у якій узяли участь представники військового керівництва, Державної прикордонної служби, начальники Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської ОВА.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів про захист кордону, зокрема про кількість залучених воїнів, їхні спроможності та озброєння.

Начальники Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, Київської – Руслан Кравченко, Житомирської – Віталій Бунечко, Рівненської – Олександр Коваль, Волинської – Юрій Погуляйко та голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець поінформували про перебіг зведення фортифікацій уздовж кордону з Білоруссю.

Президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області. Володимир Зеленський оглянув облаштування траншей, вогневих споруд і позицій, бліндажів.

З початку повномасштабного російського вторгнення тут були побудовані протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями. На напрямках імовірного руху броньованої техніки окупантів встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.

“З нашого боку є міцний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. В усіх областях, які мають кордон із Росією та Білоруссю, також збільшили кількість прикордонників. І ми продовжуємо це посилювати”, – наголосив глава держави.