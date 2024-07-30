Окупанти за добу здійснили 18 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 18 обстрілів (61 вибух) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Блешня – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Новгород-Сіверська громада:
Михальчина Слобода – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Сумська область
Сумський район:
Кіндратівка – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Павлівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю амбулаторії.
Волфине – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Атинське – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 8 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Катеринівка – 3 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон.
Яструбине – 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Конотопський район:
Піски – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Шосткинський район:
Ситне – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Вільна Слобода – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Ходине – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Об’єднане – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Бачівськ – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Шалимівка – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.