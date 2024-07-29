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Окупанти обстріляли 7 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів області.

Окупанти обстріляли 7 громад Сумщини
Окупанти обстріляли 7 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 29 липня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 47 вибухів. 

Білопільську громаду росіяни атакували дронами та мінометами, а Краснопільську - з гранатометів. 

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Також дронами окупанти атакували Хотінську, Шалигинську та Миколаївську громади.

Крім того, Середино-Будську громаду армія РФ обстріляла з мінометів, а Есманьську - з артилерії.

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