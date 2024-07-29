Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади

Командування Десантно-штурмових військо ЗСУ прокоментувало кадрове рішення щодо командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміля Ішкулова.

У ДШВ заявили, що Ішкулова мають призначити на вищу посаду, враховуючи "безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера.

"Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України", - додало командування.

Новопризначений командир 80 бригади, як запевнило командування ДШВ, це "грамотний бойовий офіцер, який є Народним Героєм України та лицарем орденів І, ІІ і ІІІ ступенів “Богдана Хмельницького” всіх ступенів, тривалий час успішно вів бойові дії в складі саме цієї легендарної бригади".