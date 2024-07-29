Через ворожий удар по Лозовій у пожежі загинули понад 100 свійських птахів

Сьогодні, 27 липня, вдень ворог атакував село Лозова Чугуївського району Харківщини. Унаслідок російського обстрілу виникли пожежі, загинули свійські птахи.

Про це повідомили у ДСНС.

"Сьогодні вдень ворог завдав удару по приватному сектору с. Лозова Чугуївського району. Зруйновані та частково пошкоджені приватні житлові будинки й господарчі споруди", – написали рятувальники.

На території двох приватних домоволодінь сталися пожежі – горіли господарчі споруди. Харківські рятувальники оперативно ліквідували загорання та запобігли поширенню полум'я на житлові будинки.

У результаті пожежі знищено понад 100 голів свійської птиці. Жертв серед місцевих мешканців немає.

Уранці 28 липня ворог вдарив по Богуславці Ізюмського району Харківської області. Там пошкоджено сільськогосподарську базу.