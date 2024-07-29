Bloomberg: потенційна війна між Кореями коштуватиме вдвічі більше, ніж напад Росії на Україну

Роль Південної Кореї як великого виробника мікросхем підкреслює, що значення країни для світової економіки виходить за межі розміру її ВВП.

Повномасштабний конфлікт на Корейському півострові може спричинити загибель мільйонів людей і коштувати світовій економіці 4 трильйони доларів США за перший рік, або 3,9% ВВП.

Про це йдеться в аналізі Bloomberg Economics.

Це більше ніж удвічі перевищує збиток від нападу Росії на Україну.

Видання підкреслює, що “шанси тотальної війни між Північною та Південною Кореєю дуже низькі, але вони не дорівнюють нулю”.

“Обійми Володимира Путіна з Кім Чен Ином у Пхеньяні минулого місяця ‒ перший візит російського лідера до Північної Кореї за 24 роки ‒ відродили партнерство часів холодної війни та створили нову оборонну угоду, додавши ще один ризик у світі, який і без того похитнувся війною в Україні та погрозами Тайваню з боку Китаю”, ‒ зазначає видання.

Роль Південної Кореї для світової економіки

Коли в 1950 році почалася війна в Кореї, сторони разом мали 0,4% світового ВВП. Сьогодні тільки на Південну Корею припадає понад 1,5%. І навіть ця цифра недостатньо відображає її важливість для ключових ланцюгів постачання.

На столицю Сеул та прилеглі території припадає 81% виробництва чипів Південної Кореї та 34% загального обсягу виробництва. Ці товари доставляють через південні порти клієнтам у Китаї, Японії, Європі та США.

Samsung Electronics ‒ одна з 30 найкращих компаній світу за ринковою капіталізацією ‒ виробляє 41% мікросхем DRAM і 33% мікросхем пам’яті NAND. Її продукція є вирішальним внеском для компаній ‒ від Apple до китайського виробника смартфонів Xiaomi.

Якщо південнокорейський експорт електроніки буде припинено, це спричинить шок для світової економіки. Південна Корея виробляє 4% усіх електронних компонентів, які використовуються на заводах у всьому світі, і близько 40% усіх мікросхем пам’яті. У 2022 році такі сектори, як електроніка та автомобілебудування, які використовують напівпровідники як важливий матеріал, становили 30% ВВП Тайваню, 11% Китаю та 8% Японії.