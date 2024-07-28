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Північна Корея погрожує "повним знищенням" ворогів у разі війни, — Reuters

Високопоставлені військові КНДР зробили відповідні заяви "через зростання неприязні" до США і Південної Кореї.

Північна Корея погрожує "повним знищенням" ворогів у разі війни, — Reuters
Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Північна Корея пообіцяла "повністю знищити" своїх ворогів у разі війни, коли лідер КНДР Кім Чен Ин віддасть наказ, пише Reuters з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Відповідна заява прозвучала під час зустрічі присвяченій 71-й річниці перемир'я в Корейській війні за участі Кім Чен Ина. Високопоставлені військові КНДР, в тому числі полковник армії Рі Ун Рьонг і капітан ВМС Ю Кьонг Сонг, зробили відповідні заяви "через зростання неприязні" до США і Південної Кореї.

Північна Корея та Сполучені Штати не мають дипломатичних відносин, а переговори про зниження напруженості та денуклеаризацію КНДР зупинилися з 2019 року. 

Державні ЗМІ Північної Кореї нещодавно заявили, що не очікують змін незалежно від того, кого наступного оберуть у Білому домі. .

Звинувачуючи США і Південну Корею в тому, що вони прагнуть спровокувати ядерну війну, високопоставлені північнокорейські військові пообіцяли підвищити ефективність армії, щоб у будь-який час і без зволікань здійснити "нищівну атаку проти ворога й повністю знищити його", як тільки "верховний головнокомандувач Кім Чен Ин віддасть наказ".

27 липня 1953 року Північна Корея підписала угоду про перемир'я зі Сполученими Штатами та Китаєм, завершивши бойові дії у трирічній війні. Генерали США підписали угоду, представляючи сили ООН, які підтримували Південну Корею.

Північна Корея називає 27 липня "Днем перемоги", а Південна Корея не відзначає цей день жодними великими подіями. 

Оскільки військові дії завершилися перемир’ям, а не договором, тобто технічно обидві сторони все ще перебувають у стані війни.

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