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Трамп планує більше мітингів просто неба, нехтуючи рекомендаціями Секретної служби

Кандидат на пост президента США переконаний, що Секретна служба повинна його захистити.

Трамп планує більше мітингів просто неба, нехтуючи рекомендаціями Секретної служби
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Кандидат у президенти від Республіканської партії та колишній президент США Дональд Трамп заявив, що продовжуватиме проводити мітинги просто неба, нехтуючи рекомендацією Секретної служби США не робити цього після спроби вбивства на початку цього місяця.

Про це пише Reuters.

"Я продовжую проводити мітинги просто неба, і секретна служба погодилася посилити свою діяльність. Вони здатні це робити. Нікому ніколи не можна дозволяти зупиняти абомперешкоджати вільному слову або зібранням", написав колишній президент на своєму сайті Truth Social.

Трамп був поранений два тижні тому. На нього напав 20-річний озброєний чоловік – вистрілив у нього під час передвиборчого мітингу в Західній Пенсільванії. 

Директор ФБР розповів, що 20-річний кілер, що намагався вбити Трампа, перед замахом цікавився обставинами вбивства Джона Кеннеді. 

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