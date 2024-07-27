Мін'юст США вважає TikTok загрозою нацбезпеці

У міністерстві вважають, що TikTok збирає інформацію користувачів на делікатні теми, що робить його загрозою національній безпеці.

Міністерство юстиції США вважає популярний додаток соціальних медіа TikTok та його материнську компанію ByteDance Ltd загрозою для нацбезпеки, оскільки вони можуть ділитися зібраною інформацією з Китаєм.

Про це пише Bloomberg.

Тому мін'юст США звернувся до федерального апеляційного суду з проханням підтримати квітневий закон, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати американські активи TikTok до 19 січня.

Як зазначають урядовці, TikTok становить серйозну загрозу національній безпеці через доступ до великих обсягів персональних даних американців. Стверджується, що Китай може таємно маніпулювати інформацією, яку американці споживають через TikTok.

У мін'юсті зазначили, що TikTok надає китайському уряду засоби для підриву національної безпеки США двома основними способами: збір даних і приховане маніпулювання контентом.

Доля TikTok частково залежить від судочинства США після того, як компанія подала позов про скасування закону, підписаного президентом Джо Байденом. Документ який зобов’язує пекінську компанію ByteDance продати додаток до 19 січня, інакше їй заборонять працювати в США.

Раніше компанія заявляла, що китайські чиновники не мають доступу до даних користувачів США, і захищала свою практику збору даних. У додаток в США заходять понад 170 мільйонів користувачів щомісяця.

За інформацією ЗМІ, власники TikTok радше погодяться на заборону додатку в США, аніж його продадуть.