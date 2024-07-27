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У Бельгії затримали трьох членів "Ісламської держави", які готували теракти

Усі підозрювані родом з Чечні і мають зв'язок з ІДІЛ.

У Бельгії затримали трьох членів "Ісламської держави", які готували теракти
Фото: EPA/UPG

Поліція Бельгії запобігла терористичним атакам, які планували уродженці Чечні. Було затримано семеро людей, серез яких троє виявилися тісно пов'язаними з афганістанською гілкою організації "Ісламська держава".

Як пише The Guardian, хвиля арештів та обшуків відбулася у великих містах країни - Брюсселі, Антверпені, Льєжі та Генті. Із сімох підозрюваних чотирьох відпустили після того, як вони дали покази судді-розслідувачу. Троє ж інших підозрюються у тому, що є членами ІДІЛ.

Правоохоронці вважають, що терористи не встигли домовитися про конкретну ціль нападу. Проте є підозра, що їхня атака мала бути пов'язана із проведенням у Франції Олімпійських Ігор. Коли у 2015 році у Парижі відбулася серія терактів, координувалися вони саме з території Бельгії.

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