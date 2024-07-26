Болгарський парламент прийняв у першому читанні закон про введення євро в країні

Народні збори (парламент Болгарії) прийняли в першому читанні проєкт закону про введення євро в Болгарії. Законопроєкт подав уряд Болгарії
Про це повідомляє БНР.
За законопроєкт проголосували 114 депутатів блоку ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" та Руху за права і свободи та 10 незалежних депутатів.
Закон регулює принципи, правила та порядок введення євро як грошової одиниці.
Також у ньому вказано терміни запровадження євро. У перший місяць будуть використовуватися і лев і євро. У перші шість місяців після введення банкноти і монети в левах можна буде безкоштовно обміняти на євро в Національному банку Болгарії, комерційних банках і поштових відділеннях Болгарії в місцях, де немає кредитних установ.
На внесення пропозицій між двома читаннями закону депутати мають три дні.
Раніше парламент підтримав проєкт рішення, поданий ГЕРБ, який вимагає від Міністерства фінансів у координації з Національним банком Болгарії прискорити підготовку до прийняття євро в країні.
У проєкті вказано, що Болгарія приймає євро при збереженні офіційного курсу лев до євро 1,95583.
Якщо Болгарія виконає критерій цінової стабільності до 31 грудня 2024 року, уряд планує запровадити євро 1 липня 2025 року.