За підозрою в оскверненні меморіалу жертв Голокосту в Парижі затримали трьох громадян Болгарії

Правоохоронці затримали підозрюваних в оскверненні меморіалу жертв Голокосту в Парижі.
Про це повідомляє Державне агентство національної безпеки Болгарії (ДАНС).
Вчора, 25 липня, двох громадян Болгарії затримали в країні, третій громадянин Болгарії, учасник групи, був затриманий на території країни-члена ЄС.
Вандалізм на Меморіалі Голокосту (Mémorial de la Shoah) у Парижі відбувся 14 травня 2024 року.
19 липня французька влада видала ордер на арешт підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні, знищенні та пошкодженні іноземного майна за попередньою змовою з іншими особами, за етнічні, расові та інші мотиви.
Зазначається, що затримані тяжіють до болгарських груп, які сповідують ультраправу екстремістську ідеологію.