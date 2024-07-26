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За підозрою в оскверненні меморіалу жертв Голокосту в Парижі затримали трьох громадян Болгарії

Вандалізмі на Меморіалі Голокосту відбувся 14 травня 2024 року.

За підозрою в оскверненні меморіалу жертв Голокосту в Парижі затримали трьох громадян Болгарії
Меморіал Голокосту (Mémorial de la Shoah) у Парижі
Фото: EPA/UPG

Правоохоронці затримали підозрюваних в оскверненні меморіалу жертв Голокосту в Парижі. 

Про це повідомляє Державне агентство національної безпеки Болгарії (ДАНС). 

Вчора, 25 липня, двох громадян Болгарії затримали в країні, третій громадянин Болгарії, учасник групи, був затриманий на території країни-члена ЄС.

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Вандалізм на Меморіалі Голокосту (Mémorial de la Shoah) у Парижі відбувся 14 травня 2024 року.

19 липня французька влада видала ордер на арешт підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні, знищенні та пошкодженні іноземного майна за попередньою змовою з іншими особами, за етнічні, расові та інші мотиви.

Зазначається, що затримані тяжіють до болгарських груп, які сповідують ультраправу екстремістську ідеологію.

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