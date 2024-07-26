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Новий уряд Британії не оскаржуватиме право МКС видати ордер на арешт Нетаньягу

Уряд Кейра Стармера не заперечуватиме звернення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера Прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу.

Новий уряд Британії не оскаржуватиме право МКС видати ордер на арешт Нетаньягу
Лідер британської опозиції й Лейбористської партії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Новий уряд Великої Британії Кейра Стармера відмовився від можливості оскаржити право Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через можливі воєнні злочини ізраїльських військ у секторі Гази, пише Mirror.

"Лейбористи відмовилися від плану Торі оскаржити міжнародний ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу", — ідеться у повідомленні.

МКС дав Сполученому Королівству час до п’ятниці, щоб вирішити, чи буде уряд Британії оскаржувати ордер після того, як експрем'єр Ріші Сунак повідомив про плани зробити це. 

У пресслужбі Кейра Стармера заявили, що "це була пропозиція попереднього уряду, яка не була подана до виборів і уряд не буде її виконувати відповідно до нашої давньої позиції, що це питання для суду.

Попередній британський прем’єр Ріші Сунак планував поставити під сумнів право МКС видавати ордер на арешт ізраїльських громадян.

У травні Девід Леммі, теперішній міністр закордонних справ Великої Британії, сказав: "Позиція лейбористів полягає в тому, що рішення головного прокурора МКС подати запит на ордер на арешт є незалежною справою для суду та прокурора".

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