Британія закликає владу КНР заборонити китайським компаніям підтримувати армію РФ

Міністр закордонних справ Британії підкреслив непохитну прихильність Великої Британії до України і закликав Китай не допустити підтримки армії РФ.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Китай заборонити своїм компаніям підтримувати російську армію.

Про це повідомили у пресслужбі британського МЗС після зустрічі Леммі з китайським міністром закордонних справ Ван Ї, пише Reuters.

Леммі та Ван Ї говорили в кулуарах заходу міністрів закордонних справ країн ASEAN в Лаосі, і це була їхня перша зустріч після того, як Леммі вступив на посаду після перемоги Лейбористської партії на виборах у Великій Британії 4 липня.

"Міністр закордонних справ підкреслив непохитну прихильність Великої Британії до України і закликав Китай не допустити, щоб його компанії підтримували російський військово-промисловий комплекс, який становить загрозу міжнародній безпеці і процвітанню", — ідеться в заяві МЗС.

Міністерство закордонних справ назвало зустріч конструктивною та заявило, що Леммі використовував її, щоб викласти "довгостроковий, послідовний і стратегічний підхід уряду до британсько-китайських відносин".

Китай і війна в Україні

Давній і надійний торговельний союзник Росії, Китай, називає напад росіян на Україну "кризою", а не війною. Публічно Пекін підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, але при цьому нарощує співробітництво із Москвою, проводить із росіянами зустрічі на найвищому рівні та говорить про "всеохопне партнерство".

У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.

У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію. Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024.

У травні 2024-го Китай і Бразилія оприлюднили спільний план закінчення війни, який, за твердженням китайської сторони, підтримали зо два десятки країн. В українському МЗС заявили, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона, що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру.

На саміт миру в Швейцарії, що відбувся в червні, Китай свого представника не делегував. КНР вимагала посадити за стіл зі світовими лідерами представників Росії, але ця умова на першому саміті не була можливою. Загалом Китай наполягає на необхідності завершення війни шляхом переговорів.