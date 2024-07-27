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Ізраїль буде представлений на переговорах щодо Гази в Римі

Прем'єр Біньямін Нетаньягу підтвердив, що спрямує до Італії офіційну делегацію.

Ізраїль буде представлений на переговорах щодо Гази в Римі
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Ізраїльський уряд прийняв пропозицію надіслати до Рима представників для участі у переговорах щодо припинення вогню у Смузі Гази. 

Як пише BBC, про відповідне рішення повідомив прем'єр країни Біньямін Нетаньягу після зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

На думку Нетаньягу, певний прогрес у мирному процесі пов'язаний лише з тим, що ізраїльська армія продовжує чинити тиск на війська ХАМАСу у зоні бойових дій. Переговорники з Єрусалима вирушать до Італії на початку наступного тижня. Посередниками традиційно виступлять Катар та Єгипет, також на зустрічі буде присутній шеф ЦРУ Білл Бьорнс.

Трамп після спілкування із Нетаньягу заявив, що був "президентом, який зробив для Ізраїлю більше, ніж будь-який інший", а також розкритикував свою суперницю на виборах Камалу Гарріс, яка напередодні сказала прем'єру, що "не буде мовчати про гуманітарну ситуацію в Газі".

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