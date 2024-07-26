Армія Ізраїлю заявляє про знищення понад 500 учасників терористичних формувань у Лівані

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що за дев'ять місяців конфлікту ліквідували понад 500 бійців збройних формувань у Лівані.
Про це пише The Times of Israel.
"Ми вже ліквідували понад 500 терористів у Лівані, більшість із них—із "Хезболли", і ми знищили тисячі об'єктів їхньої інфраструктури",—заявив командувач Північним військовим округом генерал-майор ЦАХАЛ Орі Гордін.
Відомо також, що "Хезболла" та ізраїльські військові продовжили бойові дії. Зокрема, з ліванської території була запущена протитанкова ракета, яка влучила в будівлю заводу в ізраїльському населеному пункті Авівім.
У "Хезболлі" заявили, що в цій будівлі перебували військові ЦАХАЛ. У відповідь ЦАХАЛ завдав авіаударів по будівлі, яку використовує "Хезболла", на півдні Лівану.
- У разі нападу Ізраїлю на Ліван Іранське представництво в ООН попередило, що оголосить війну на знищення.
- 24 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАСу у Смузі Гази згортається. Таким чином створюються умови для того, щоб Ізраїль направив більше військ до свого північного кордону, щоб протистояти ліванському ісламістському шиїтському угрупованню “Хезболла”.
- Водночас Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун попередив, що на будь-який військовий наступ Ізраїлю на Ліван відреагує Іран, ставши на бік “Хезболли”.
- “Хезболла”, яку підтримує Іран, почала завдавати ударів по Ізраїлю майже відразу після транскордонної атаки ХАМАСу 7 жовтня, яка спровокувала війну в Газі. Відтоді Ізраїль і “Хезболла” майже щодня ведуть перестрілку, але останніми тижнями бойові дії загострилися, викликаючи побоювання щодо повномасштабної війни.
- “Хезболла” є набагато сильнішою за ХАМАС, і відкриття нового фронту підвищить ризик більшої загальнорегіональної війни за участю інших іранських проксі та, можливо, самого Ірану, що може завдати серйозної шкоди та масових жертв по обидва боки кордону.
- 12 червня "Хезболла" атакувала Ізраїль із застосуванням близько 170 ракет.
- З 7 жовтня ізраїльські авіаудари по Лівану вбили понад 400 людей, більшість з яких були членами “Хезболли”, але серед загиблих також були понад 70 цивільних осіб. Унаслідок ударів Лівану на півночі Ізраїлю загинули 15 солдатів і 10 цивільних.