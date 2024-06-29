Іран заявив про "війну на знищення" у разі нападу Ізраїлю на Ліван

У разі нападу Ізраїлю на Ліван Іран оголосить війну на знищення.
Відповідну заяву опублікувало в мережі "Х" Представництво Ірану в ООН.
"Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму щодо наміру напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення. Всі опції, зокрема, повне залучення всіх фронтів Опору, є на столі", — ідеться у повідомленні.
- 24 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАСу у Смузі Гази згортається. Таким чином створюються умови для того, щоб Ізраїль направив більше військ до свого північного кордону, щоб протистояти ліванському ісламістському шиїтському угрупованню “Хезболла”.
- Водночас Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун попередив, що на будь-який військовий наступ Ізраїлю на Ліван відреагує Іран, ставши на бік “Хезболли”.
- “Хезболла”, яку підтримує Іран, почала завдавати ударів по Ізраїлю майже відразу після транскордонної атаки ХАМАСу 7 жовтня, яка спровокувала війну в Газі. Відтоді Ізраїль і “Хезболла” майже щодня ведуть перестрілку, але останніми тижнями бойові дії загострилися, викликаючи побоювання щодо повномасштабної війни.
- “Хезболла” є набагато сильнішою за ХАМАС, і відкриття нового фронту підвищить ризик більшої загальнорегіональної війни за участю інших іранських проксі та, можливо, самого Ірану, що може завдати серйозної шкоди та масових жертв по обидва боки кордону.
- 12 червня "Хезболла" атакувала Ізраїль із застосуванням близько 170 ракет.
- З 7 жовтня ізраїльські авіаудари по Лівану вбили понад 400 людей, більшість з яких були членами “Хезболли”, але серед загиблих також були понад 70 цивільних осіб. Унаслідок ударів Лівану на півночі Ізраїлю загинули 15 солдатів і 10 цивільних.