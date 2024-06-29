Іран заявив про "війну на знищення" у разі нападу Ізраїлю на Ліван

Представництво Ірану в ООН зробило заяву щодо ситуації між Ізраїлем та Ліваном.

У разі нападу Ізраїлю на Ліван Іран оголосить війну на знищення.

Відповідну заяву опублікувало в мережі "Х" Представництво Ірану в ООН.

"Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму щодо наміру напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення. Всі опції, зокрема, повне залучення всіх фронтів Опору, є на столі", — ідеться у повідомленні.