Журнал Time помістив на обкладинку слово "паніка" та Байдена, який йде геть

У Демократичній партії активно обговорюють, що відмова президента від другого терміну пішла б всім на користь.

Фото: x.com/TIME

Журнал Time у мережі X оприлюднив зображення обкладинки свого наступного випуску, присвяченої першим американським президентським теледебатам, що відбулися у четвер. На ній Джо Байден "виходить" з кадру, залишаючи на яскраво-червоному тлі слово "паніка".

У матеріалі на сайті видання автор нагадує, як перша леді Джилл Байден запевняла спонсорів Демократичної партії в тому, що її чоловік готовий до протистояння віч-на-віч з Дональдом Трампом. "Факт-чек: це була брехня", - стверджується далі у спробі спародіювати звичний для американської політики підрахунок неправдивих заяв кандидатів.

Байден, на думку журналістів, "виглядав саме так, як має 81-річний дідусь, який перебирає слабким голосом нерозбірливі аргументи і з відсутнім виразом обличчя та розтуленим ротом дивиться на Трампа, що здійснює одну словесну атаку за іншою".

Ніч після дебатів перетворилася на боротьбу між тими демократами, які почали шукати шляхів заміни свого кандидата, та лоялістами, які намагалися виправдати чинного президента словами на-кшталт "погані дні трапляються". "Паніка", на думку Time, аж ніяк не надто гучне слово, щоб описати те, що відбулося у партії.

Зрештою провину за те, що сталося, у виданні покладають саме на президента та його родину, адже "ніхто не може назвати підсумок дебатів неочікуваним, а Байдена та його оточення попереджали про те, що він не в найкращій своїй версії". Американці мають величезні побоювання, що кандидати в президенти застарі для своєї роботи, і в четвер вони мали змогу переконатися, що чинний господар Білого дому справді програє битву з віком.