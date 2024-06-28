Вірменія підтвердила свою участь у саміті НАТО у Вашингтоні

На саміт також запросили Азербайджан.

У саміті НАТО у Вашингтоні візьме участь делегація з Вірменії.

Про це сказала прес-секретар МЗС Вірменії Ані Бадалян, повідомляє Armenpress.

“Вірменія отримала запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вашингтоні у форматі партнерів, а також інших заходах, присвячених 75-річчю Альянсу, і підтвердила свою участь”, - сказала Бадалян.

Вона додала, що інших домовленостей зараз немає.

Раніше помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн розповів, що США запросили Азербайджан та Вірменію на зустріч партнерів у рамках саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня.