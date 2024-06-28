Безпекову угоду між Польщею і Україною підпишуть до саміту НАТО, ‒ Туск

Безпекова угода між Польщею та Україною “майже готова” і буде підписана до саміту НАТО, який стартує 9 липня.

Про це сьогодні у Брюсселі заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Радіо Свобода.

“Це не гарантії безпеки, а такі зобов’язання країн перед Україною для спільної безпеки і наша угода майже готова. Багато країн вже підписали такі двосторонні угоди, хоча б під час цього саміту наступні дві країни підписали ці зобов'язання щодо України. Відомо, що Україна хотіла б більше і конкретніше, це зрозуміло. Я мушу зважити спільно з міністром оборони дуже ретельно, як можемо й надалі допомагати Україні, але жодним часом не хочемо і не можемо ослабити оборонні можливості Польщі. І тут є до обговорення кілька деталей”, ‒ сказав Туск.

За словами прем’єра, Польща й надалі підтримуватиме Україну, але “не коштом своєї безпеки”.

“Не завжди легкі розмови з президентом Зеленським, але я сказав цілком чітко: “будемо допомагати, бо ваша безпека – це є наша безпека, але не зробимо нічого, що ослабить безпосередньо нашу безпеку. Говоримо тут про винищувачі, про те озброєння, яке іноді так само потрібне Польщі як і Україні. Тут я буду дотримуватися нашої лінії”, – додав очільник польського уряду.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Польщі Радіо Свобода повідомили, що робота над польсько-українською угодою про співробітництво у сфері безпеки “саме фіналізується”.

“Текст угоди доповнює зміст Декларації G7 про підтримку України, укладеної у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої Польща приєдналася за рішенням прем’єр-міністра Дональда Туска 22 січня 2024 року. Її метою є подальший розвиток співпраці у сфері безпеки та підтримки України перед російською агресією, а також підкреслення незмінної підтримки Польщею членства України в НАТО і ЄС”, – йдеться у коментарі МЗС Польщі.

Тиждень тому польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль повідомив, що робота над безпековою угодою з Варшавою прискорюється і найближчим часом документ буде готовий.

Вчора у межах саміту лідерів ЄС у Брюсселі Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду. Угода з ЄС має назву "Спільні безпекові зобов'язання між Євросоюзом та Україною". Документ відрізняється від двосторонніх безпекових угод України з країнами НАТО. Він не містить жодних згадок про майбутнє членство України в Альянсі, оскільки до ЄС входять як позаблокові держави (Австрія, Ірландія), так і Угорщина, яка не виступає за членство України.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

За дорученням Володимира Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір.

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріоритетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.

12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим – як і всі подальші угоди з іншими країнами.

Одним із найпотужніших договорів називали угоду України з США, укладену 13 червня.