Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг

У підрозділі доступні понад 119 вакансій як на бойові посади, так і на тилові та суто цивільні.

Український 414 окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" розширений у полк та розпочав рекрутингову кампанію.

Про це повідомив командир підрозділу Роберт Бровді ("Мадяр").

"Це наступний рівень еволюції підрозділу і ми оголошуємо безпрецедентний за масштабами набору особового складу", – прокоментував Бровді і додав, що підрозділрозширює свої компетенції та залишається у складі морської піхоти України.

Дотепер 414 батальйон спеціалізувався ударних БПЛА, системах радіоелектронної розвідки та боротьби, проведенні дистанційного мінування дронами, виконанні завдань із патрулювання та коригування вогню, а також на глибинній розвідці.

Тепер, після реформування, полк набуде чотирьох нових для себе напрямків діяльності, проте Мадяр не уточнив, яких саме. Проте підрозділ залишиться у зоні бойових дій та продовжить виконувати бойові задачі.

Також полк отримав низку нових структурних підрозділів: власний навчальний підрозділ, легальне виробництво боєприпасів для БпЛА, ремонтно-відновлювальні та технічні радіоелектронні підрозділи. Також полк отримав підрозділи із перехоплення та знищення БпЛА, експериментальних безпілотних систем, та розробок і впровадження нових систем.За словами Бровді, зараз "Птахи Мадяра" мають 119 видів вакансій для цивільного населення як на бойові посади, так і на тилові та суто цивільні. Крім того, підрозділ шукає українців за кордоном, тому у Британії та країнах Східної Європи розгорнуть відділ рекрутингу.

"Я як командир підрозділу гарантую кожному з відібраних за кордоном потенційних рекрутів повний супровід, починаючи від кордону і закінчуючи відвідуванням військкомату та проходженням ВЛК, отриманням знань базової та фахової підготовки. Я гарантую застосування виключно за призначенням саме на тій посаді, на яку ви будете відібрані", – заявив Мадяр.

Заповнити анкету можна за посиланням.

Згодом Мадяр додав, що протягом 24 годин надійшло понад 1000 заявок.