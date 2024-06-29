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Російський дрон атакував авто поліцейських на Сумщині, є постраждалий

Унаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений.

Російський дрон атакував авто поліцейських на Сумщині, є постраждалий
Фото: поліція Сумської області

У Шосткинському районі Сумської області російські війська атакували дроном автомобіль поліцейських, поранень зазнав цивільний. 

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"Ворог підступно атакував дроном автомобіль поліцейських. На Сумщині у Шосткинському районі під вогнем опинилися правоохоронці, які саме виконували службові обов’язки", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений. Поліцейські напередодні вийшли з автівки та перебували неподалік.

Від ворожого удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив поруч. Його госпіталізували.

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