Російський дрон атакував авто поліцейських на Сумщині, є постраждалий

У Шосткинському районі Сумської області російські війська атакували дроном автомобіль поліцейських, поранень зазнав цивільний.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"Ворог підступно атакував дроном автомобіль поліцейських. На Сумщині у Шосткинському районі під вогнем опинилися правоохоронці, які саме виконували службові обов’язки", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений. Поліцейські напередодні вийшли з автівки та перебували неподалік.

Від ворожого удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив поруч. Його госпіталізували.