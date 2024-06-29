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Удар по Дніпру: зниклими вважаються п'ятеро людей

Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки.

Удар по Дніпру: зниклими вважаються п'ятеро людей
В Дніпрі ліквідували пожежу в пошкодженому ракетним ударом житловому будинку
Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними поліції унаслідок вчорашнього ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, безвісти зниклими вважаються п'ятеро людей. Пошуки тривають.

Також вчора ввечері агресор гатив по Нікополю і Покровській громаді з артилерії. По райцентру застосував і БпЛА, з яких скидав боєприпаси. 

Там сталася пожежа, рятувальники вогонь загасили. Знищена господарська споруда, ще 2 – пошкоджені. Понівечені 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, теплиця,  лінія електропередач.

Ворог також атакував Нікополь сьогодні вранці. Окупанти поцілили артснарядами. Загиблих і постраждалих немає.

Вночі оборонці неба знищили над Криворізьким районом ворожий шахед.

  • 28 червня надвечір російська армія завдала ракетного удару по місту Дніпро. Влучання прийшлося по дев'ятиповерхівці. Станом на 22:30 загинула 1 людина, травмовано — 9, врятовано 2 людей. 
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