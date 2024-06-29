Удар по Дніпру: зниклими вважаються п'ятеро людей

В Дніпрі ліквідували пожежу в пошкодженому ракетним ударом житловому будинку

У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними поліції унаслідок вчорашнього ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, безвісти зниклими вважаються п'ятеро людей. Пошуки тривають.

Також вчора ввечері агресор гатив по Нікополю і Покровській громаді з артилерії. По райцентру застосував і БпЛА, з яких скидав боєприпаси.

Там сталася пожежа, рятувальники вогонь загасили. Знищена господарська споруда, ще 2 – пошкоджені. Понівечені 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, теплиця, лінія електропередач.

Ворог також атакував Нікополь сьогодні вранці. Окупанти поцілили артснарядами. Загиблих і постраждалих немає.

Вночі оборонці неба знищили над Криворізьким районом ворожий шахед.