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Кабмін збільшив державне замовлення у вишах для військових та медичних спеціальностей

В уряді хочуть, щоб підготовка фахівців відповідала ринку праці.

Кабмін збільшив державне замовлення у вишах для військових та медичних спеціальностей
Фото: Фокус

Міністерство освіти та науки на своєму сайті повідомило про рішення уряду розширити державне замовлення у вишах щодо низки спеціальностей, які вважають найактуальнішими на ринку праці.

Вже у 2024 році більше бюджетних місць з'явиться на таких напрямках підготовки як охорона здоров'я, національна безпека, медицина, реабілітація тощо. Загалом можливість навчатися державним коштом отримають додатково близько 2,5 тисяч абітурієнтів. 

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіка Юлія Свириденко вважає зміни логічним наслідком понад двох років повномасштабної війни, під час якої зріс попит на фахівців щодо безпеки та оборони, медиків, будівельників, працівників транспорту та логістики.

Міністр освіти Оксен Лісовий прагне, щоб його відомство спільно з іншими міністерствами "створило щільний зв'язок у ланцюжку освіта-економіка-ринок праці".

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