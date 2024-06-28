Росіяни обстріляли Херсонщину, поранений мирний мешканець

Російська армія 28 червня обстріляла з артилерії Томину Балку Білозерської громади Херсонської області.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
Внаслідок обстрілу вибухову травму, уламкові поранення шиї, грудної клітки та плеча отримав 67-річний місцевий житель. Він під час атаки перебував на подвір’ї.
Пораненого у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні, медики надають йому необхідну допомогу.
- Внаслідок російського обстрілу села Львове Тягинської громади на Херсонщині поранень зазнала 65-річна жінка. Дорогою до лікарні постраждала померла від отриманих травм.
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У п'ятницю російська армія завдала масованих ударів з артилерії по Новоолександрівці Бериславського району Херсонської області. Через обстріли виникли пожежі. Загинула мирна жителька, ще одна жінка поранена.