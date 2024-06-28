Росіяни обстріляли Херсонщину, поранений мирний мешканець

Чоловік під час атаки перебував на подвір’ї.

Російська армія 28 червня обстріляла з артилерії Томину Балку Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок обстрілу вибухову травму, уламкові поранення шиї, грудної клітки та плеча отримав 67-річний місцевий житель. Він під час атаки перебував на подвір’ї.

Пораненого у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні, медики надають йому необхідну допомогу.