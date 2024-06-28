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Росіяни обстріляли Херсонщину, поранений мирний мешканець

Чоловік під час атаки перебував на подвір’ї. 

Росіяни обстріляли Херсонщину, поранений мирний мешканець
Росіяни обстріляли Херсонщину, поранений мирний мешканець (архівне фото)

Російська армія 28 червня обстріляла з артилерії Томину Балку Білозерської громади Херсонської області. 

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок обстрілу вибухову травму, уламкові поранення шиї, грудної клітки та плеча отримав 67-річний місцевий житель. Він під час атаки перебував на подвір’ї. 

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Пораненого у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні, медики надають йому необхідну допомогу.

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