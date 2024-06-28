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Центр протидії дезінформації заявив, що Білорусь продовжує інформаційно нагнітати ситуацію на кордоні з Україною

Пропаганда поширює інформацію про те, що на кордоні Білорусі з Україною начебто знайшли сховок із матеріалами для саморобних вибухових пристроїв.

Центр протидії дезінформації заявив, що Білорусь продовжує інформаційно нагнітати ситуацію на кордоні з Україною
Фейки
Фото: prm.ua

Білорусь продовжує інформаційно нагнітати ситуацію на кордоні з Україною.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

За інформацією ЦПД, російські і білоруські ЗМІ і телеграм-канали поширюють інформацію про те, що на кордоні Білорусі з Україною начебто знайшли сховок із матеріалами для саморобних вибухових пристроїв.

"Також пропагандисти заявляють, що за 150 метрів від кордону був перехоплений квадрокоптер, який здійснював розвідку прикордонних промислових об'єктів та інфраструктури. Такими повідомленнями Білорусь, за вказівкою кремля, продовжує нагнітати ситуацію на кордоні з Україною в рамках дезінформаційної кампанії «загроза з Білорусі»", - підкреслили у Центрі.

Мета цієї інформації кампанії – дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві за рахунок "пропаганди страху" і відтягувати українські сили з інших ділянок фронту.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що "наразі з території Білорусі є виключно загроза російських ДРГ. Інших немає. Все решта – інформаційний шум".

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