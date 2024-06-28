Зеленський підписав майже два десятки указів про присвоєння звання Героя України

Також глава держави відзначив державними нагородами військових, посадовців, митців та ін. у День Конституції України.

Майже два десятки українських захисників отримали звання Героя України 28 червня, у День Конституції.

Відповідні укази оприлюднили на сайті Президента.

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, посадовців, громадських і культурних діячів, представників органів місцевого самоврядування. Вони отримали ордени Богдана Хмельницького, Ярослава Мудрого, княгині Ольги, "За заслуги", "За мужність", медалі "За працю і звитягу".

Зеленський присвоїв почесні звання артистам, художникам, будівельникам, учителям, діячам мистецтв, медикам, працівникам культури, сільського господарства та інших галузей.