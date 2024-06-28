Лубінець заступився за жителя Сумщини, якого судять за виготовлення зброї для самозахисту від росіян

Омбудсман наголосив, що бере цю справу на особистий контроль.

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про суд над жителем Сумщини, котрий на початку повномасштабного вторгнення Росії виготовив зброю для самозахисту.

Чоловік виготовив зброю, аби захищати своє село від росіян.

"Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельчан. Відповідно до ст. 17 Конституції України "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу". Тож чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних", - прокоментував омбудсман.

Лубінець наголосив, що бере цю справу на особистий контроль і захищатиме підсудного, бо "здоровий глузд та справедливість мають перемогти".