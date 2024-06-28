На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми через посилення ворожих обстрілів

Йдеться про небезпечні для проживання населені пункти Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.

На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області”, – написав Синєгубов.

Йдеться про:

Села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. За наявною інформацією, у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин.

У Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей з родинами з сел Олександрівка та Скорики.

20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району.

112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.

Синєгубов зазначив, що вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами.

Нагадаємо, на Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 10 людей отримали поранення. Зокрема, 5 людей постраждали внаслідок удару КАБом по Харкову.