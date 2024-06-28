Партизани виявили підпільну станцію обслуговування техніки окупантів у Севастополі

Агенти "АТЕШ" залишити сюрпризи для кожного росіянина, який заїжджає на СТО.

Російські окупанти створили підпільну СТО для військової техніки у Севастополі. Агенти "Атеш" залишили на станції "сюрпризи" для росіян.

Про це повідомляють в "АТЕШ".

"Рашисти продовжують прикриватися цивільною інфраструктурою та ремонтують свою техніку, зокрема "Урали" та КамАЗи на станції, розташованій по вулиці Шабліна 19", — ідеться у повідомленні.

За словами агентів партизанського руху, на станції "вирує робота".

"Нам вдалося потрапити на цей об'єкт і залишити сюрпризи для кожного рашиста, який туди заїжджає. Кому що попалося, дізнаєтеся після того, як поїдете на своїх коритах подалі від цивільної інфраструктури", – зазначили в "АТЕШ".