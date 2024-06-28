Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Словенія виділяє додаткові 5 млн євро на гуманітарні потреби України

Про це повідомила президентка країни Наташа Пірц Мусар під час візиту до Києва.

​Словенія виділяє додаткові 5 млн євро на гуманітарні потреби України
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар
Фото: natasapircmusar.si

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар під час свого візиту до Києва заявила, що уряд її країни схвалив додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарні потреби України.

Про це пише Іnerfax-Україна. 

"Ми привезли до Києва одну гарну новину. Словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро допомоги на гуманітарні цілі", – заявила вона на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. 

Також вона наголосила, що Словенія бажає бути активною в цій сфері. 

"Словенія - маленька держава, і ми не можемо надати стільки військової допомоги, як це можуть зробити великі держави. Але все одно ми багато дали й дамо ще", – сказала Наташа Пірц Мусар. 

  • Президентка Словенії Наташа Пірс Мусар прибула до Києва. Разом із українським колегою Володимиром Зеленським вона вшанувала пам'ять полеглих військових.
  • Очікується, що під час візиту вона підпише безпекову угоду Словенії та України.
  • Раніше ЗМІ повідомляли про те, що під час затримки військової допомоги від США через протистояння у Конгресі Словенія таємно постачала Україні зброю.
  • У березні Словенія заявила про те, що доєднується до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies