​Словенія виділяє додаткові 5 млн євро на гуманітарні потреби України

Про це повідомила президентка країни Наташа Пірц Мусар під час візиту до Києва.

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар під час свого візиту до Києва заявила, що уряд її країни схвалив додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарні потреби України.

Про це пише Іnerfax-Україна.

"Ми привезли до Києва одну гарну новину. Словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро допомоги на гуманітарні цілі", – заявила вона на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Також вона наголосила, що Словенія бажає бути активною в цій сфері.

"Словенія - маленька держава, і ми не можемо надати стільки військової допомоги, як це можуть зробити великі держави. Але все одно ми багато дали й дамо ще", – сказала Наташа Пірц Мусар.