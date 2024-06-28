​Словенія виділяє додаткові 5 млн євро на гуманітарні потреби України

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар під час свого візиту до Києва заявила, що уряд її країни схвалив додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарні потреби України.
Про це пише Іnerfax-Україна.
"Ми привезли до Києва одну гарну новину. Словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро допомоги на гуманітарні цілі", – заявила вона на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Також вона наголосила, що Словенія бажає бути активною в цій сфері.
"Словенія - маленька держава, і ми не можемо надати стільки військової допомоги, як це можуть зробити великі держави. Але все одно ми багато дали й дамо ще", – сказала Наташа Пірц Мусар.
- Президентка Словенії Наташа Пірс Мусар прибула до Києва. Разом із українським колегою Володимиром Зеленським вона вшанувала пам'ять полеглих військових.
- Очікується, що під час візиту вона підпише безпекову угоду Словенії та України.
- Раніше ЗМІ повідомляли про те, що під час затримки військової допомоги від США через протистояння у Конгресі Словенія таємно постачала Україні зброю.
- У березні Словенія заявила про те, що доєднується до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.