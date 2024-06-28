Вранці окупанти на Херсонщині вчергове скинули вибухівку із дрона, загинув чоловік

Вранці, близько 9.00, окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсонщині. Через російську агресію загинув чоловік.
Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
"За даними слідства, 28 червня близько 9:00 в Одрадокам'янці військові армії рф скинули вибухівку з дрона на цивільного чоловіка, що знаходився на городі приватного будинку", – йдеться у повідомленні.
Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.
"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали прокурори.
- Російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку у Нововоронцовці. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей: 62-річний чоловік та жінка.
- Окупанти також атакували дроном-камікадзе будинок культури у селі Михайлівка Бериславського району на Херсонщині.