Вранці окупанти на Херсонщині вчергове скинули вибухівку із дрона, загинув чоловік

Вранці, близько 9.00, окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсонщині. Через російську агресію загинув чоловік.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 28 червня близько 9:00 в Одрадокам'янці військові армії рф скинули вибухівку з дрона на цивільного чоловіка, що знаходився на городі приватного будинку", – йдеться у повідомленні.

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали прокурори.