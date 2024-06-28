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Вранці окупанти на Херсонщині вчергове скинули вибухівку із дрона, загинув чоловік

Чоловік знаходився на городі приватного будинку.

Вранці окупанти на Херсонщині вчергове скинули вибухівку із дрона, загинув чоловік
Наслідки обстрілу Херсонщини, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Вранці, близько 9.00, окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсонщині. Через російську агресію загинув чоловік.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. 

"За даними слідства, 28 червня близько 9:00 в Одрадокам'янці військові армії рф скинули вибухівку з дрона на цивільного чоловіка, що знаходився на городі приватного будинку", – йдеться у повідомленні.

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.  

"За процесуального керівництва Бериславської  окружної прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали прокурори.

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