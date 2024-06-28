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Від початку року на кордоні виявили використання понад 700 фальшивих документів

Це вдвічі більше, ніж минулоріч.

Від початку року на кордоні виявили використання понад 700 фальшивих документів
Фото ілюстративне
Фото: zak.depo.ua

На кордоні зросла кількість спроб використання підроблених документів.

Як повідомили у ДПСУ, порівняно із минулим роком, кількість спроб перетину із фальшивками зросла майже удвічі.

З початку 2024 року прикордонники виявили понад 700 сфальшованих документів.

Також на 6 % збільшилася кількість виявлених транспортних засобів з підробленими, несправними документами, а також номерами агрегатів які не відповідають записам у реєстраційних документах.

У прикордонній службі зазначили, що від початку червня цього року 45 службовців додатково навчалися відрізняти підроблених документи.

До занять залучалися військовослужбовці, які виконують обов’язки в прикордонному наряді «Перевірка документів» та спеціалісти з поглибленої перевірки документів.

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