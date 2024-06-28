Від початку року на кордоні виявили використання понад 700 фальшивих документів

На кордоні зросла кількість спроб використання підроблених документів.
Як повідомили у ДПСУ, порівняно із минулим роком, кількість спроб перетину із фальшивками зросла майже удвічі.
З початку 2024 року прикордонники виявили понад 700 сфальшованих документів.
Також на 6 % збільшилася кількість виявлених транспортних засобів з підробленими, несправними документами, а також номерами агрегатів які не відповідають записам у реєстраційних документах.
У прикордонній службі зазначили, що від початку червня цього року 45 службовців додатково навчалися відрізняти підроблених документи.
До занять залучалися військовослужбовці, які виконують обов’язки в прикордонному наряді «Перевірка документів» та спеціалісти з поглибленої перевірки документів.
- Нещодавно СБУ викрила мережу підпільних типографій, які підробляли документи для “легалізації” за кордоном.
- В Одесі затримали жінку, яка підробляла для чоловіків призовного віку фіктивні довідки. "Документи" засвідчували інвалідність, і за їхньою допомогою чоловіки могли би виїхати за межі України.