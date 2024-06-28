Сьогодні, 28 червня, президент України Володимир Зеленський привітав із Днем Конституції, нагадавши, що першим словом першої статті нашої Конституції є "Україна". Він зазначив, що правом українського народу є право на мир.

Як відзначив глава держави у відеозвернені, яке записав на вокзалі Львова, по дорозі з Києва у Брюссель, з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці.

"І зараз я тут у час історичного рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Зараз ми на шляху до Європи. В усіх сенсах цього слова. Вся наша Україна долає непросту дорогу. Коли багато пройдено, але чимало попереду. Коли не можна зупинитись або звернути не туди. Коли мусимо дійти. Коли маємо успішно пройти цей шлях – шлях України до Європи", – сказав Зеленський.

Він додав, що, згідно із 17-тою статтею Конституції захист України є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу.

"Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи", – додав президент.

За словами Зеленського, рух до Європи та шлях до свободи сьогодні не лише географічний і політичний, а й світоглядний.

"Він відбувається на різних напрямках: Харківському, Куп’янському, Запорізькому, Сіверському, напередодні я був на Покровському… Та на інших, багатьох, багатьох напрямках. Цей шлях, він, складний, але Україна його здолає", – зазначив глава держави.

Він нагадав, що Конституція України є людиноцентричною, а війна Росії проти України – людинонищівною, і Путін завдає ударів по конституційних свободах українців.

"Право всього нашого народу та нашої країни – це право на мир. Тому кожен день нашого спротиву – це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права. Ті принципи, за якими ми жили до війни. І за якими будемо жити після перемоги", – сказав президент.