У МАГАТЕ заявили про знищення станції радіаційного моніторингу біля ЗАЕС

Це вплине на здатність відстежувати рівень радіації за сценарію надзвичайної ситуації.

У звіті на своєму сайті Міжнародна агенція з атомної енергетики повідомила про руйнування однієї зі станцій радіаційного моніторингу, розміщеної у 16 кілометрах від Запорізької АЕС.

Ескпертам МАГАТЕ повідомили, що причиною знищення важливого для контролю радіаційної безпеки об'єкта був "обстріл з подальшою пожежею". Загалом за час повномасштабного вторгнення росіян в Україну виведено з ладу вже чотири із 14 станцій моніторингу.

У МАГАТЕ стверджують, що інцидент трапився після того, як в Енергодарі на 16 годин зникло елетропостачання, через що моніторингові станції припинили роботу із закінченням заряду резервних батарей.

Гендиректор організації Рафаель Гроссі заявив, що втрата однієї станції не має прямого впливу на безпеку ЗАЕС, проте це черговий крок зменшення захисних заходів, який викликає "занепокоєння".