З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
ГоловнаСуспільствоЖиття

28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Укренерго повідомило про те, як завтра, 28 червня, в Україні відключатимуть електроенергію.

Завтра, 28 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

“Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо”, - закликали громадян енергетики.

  • Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Кабмін опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies