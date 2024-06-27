28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово

Укренерго повідомило про те, як завтра, 28 червня, в Україні відключатимуть електроенергію.

Завтра, 28 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

“Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо”, - закликали громадян енергетики.