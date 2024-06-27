28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово

Укренерго повідомило про те, як завтра, 28 червня, в Україні відключатимуть електроенергію.
Завтра, 28 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.
Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
“Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо”, - закликали громадян енергетики.
- Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Кабмін опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій.