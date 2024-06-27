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Харківська меблева компанія під час війни працювала з держкомпаніями РФ

Протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет Росії на 140 млн рублів.

Харківська меблева компанія під час війни працювала з держкомпаніями РФ
Фото: rada.gov.ua

Служба безпеки затримала чотирьох керівників харківської меблевої компанії, які підозрюються у співпраці з Російською Федерацією під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, підозрювані вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють з державними установами РФ. Зокрема йдеться про підсанкційні ПАТ "Сбєрбанк" і АТ "Тінькофф". Ще однім із клієнтів була російська корпорація "Ростелеком", яка забезпечує зв’язком окупаційні угруповання.

У СБУ наголосили, що лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет Росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресорка отримала як податки і збори.

Для незаконної торгівлі керівники підприємства задіяли мережу підконтрольних їм фірм на території РФ а Близького Сходу. Щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном.

Під час обшуків у них вичвили комп’ютерну техніку, документи та мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.

Чотирьом затриманим повідомили про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Раніше в Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини

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