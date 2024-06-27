Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Росіяни збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку. Наразі їх нараховується уже дев’ять. Бої тривають в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Синьківки.
Лиманський напрямок. Уже вісім штурмових дій ворога за сьогодні. Ворог активно діє в районах Макіївки, Невського, Тернів та Торського.
На Торецькому напрямку кількість атак окупантів досягла 21. Наразі тривають чотири боєзіткнення неподалік Північного та Нью-Йорка.
На Покровському напрямку ворог атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Всього 16 штурмових дій за сьогодні, з них п’ять - ще тривають.
На Придніпровському напрямку агресор діє в районі Кринок. Всього мали місце шість атак за сьогодні.Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідні заходи для стабілізації обстановки.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.