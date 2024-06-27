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Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень

Росіяни збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку. 

Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень
Від початку доби відбулося 87 боєзіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Росіяни збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку. Наразі їх нараховується уже дев’ять. Бої тривають в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Синьківки.

Лиманський напрямок. Уже вісім штурмових дій ворога за сьогодні. Ворог активно діє в районах Макіївки, Невського, Тернів та Торського. 

На Торецькому напрямку кількість атак окупантів досягла 21. Наразі тривають чотири боєзіткнення неподалік Північного та Нью-Йорка. 

На Покровському напрямку ворог атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Всього 16 штурмових дій за сьогодні, з них п’ять - ще тривають.

На Придніпровському напрямку агресор діє в районі Кринок. Всього мали місце шість атак за сьогодні.Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідні заходи для стабілізації обстановки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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