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Австралійська компанія EOS Defence Systems висловила бажання локалізувати виробництво в Україні

Серед продуктів компанії, зокрема, є рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.

Австралійська компанія EOS Defence Systems висловила бажання локалізувати виробництво в Україні
Фото: Міноборони

Австралійська компанія EOS Defence Systems висловила бажання локалізувати виробництво в Україні, повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зі свого боку, представники Міноборони заявили, що Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння. 

“Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва. Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність», – зазначив заступник міністра оборони України під час зустрічі з віцепрезидентом з продажів та розвитку бізнесу EOS Defence Systems, бригадним генералом Скоттом Хіксом та віцепрезидентом із глобальних продажів та маркетингу EOS Defence Systems Марком Ессігом.

Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.

Австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Зокрема, серед продуктів фірми – рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.

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