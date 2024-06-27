Серед продуктів компанії, зокрема, є рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.

Австралійська компанія EOS Defence Systems висловила бажання локалізувати виробництво в Україні, повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зі свого боку, представники Міноборони заявили, що Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння.

“Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва. Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність», – зазначив заступник міністра оборони України під час зустрічі з віцепрезидентом з продажів та розвитку бізнесу EOS Defence Systems, бригадним генералом Скоттом Хіксом та віцепрезидентом із глобальних продажів та маркетингу EOS Defence Systems Марком Ессігом.

Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.

Австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Зокрема, серед продуктів фірми – рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.