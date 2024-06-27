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Від початку доби було 71 зіткнення, найбільша активність ворога – на Торецькому та Курахівському напрямках

На Харківському ворог також продовжує атаки.

Від початку доби було 71 зіткнення, найбільша активність ворога – на Торецькому та Курахівському напрямках
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Від початку доби і станом на 13 годину відбулося 71 бойове зіткнення. Найбільшу активність ворог на цей час проявляє на Торецькому і Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати. Бої точаться в районі Вовчанська. Сили оборони зупинили штурмові дії противника поблизу Липців, повідомили в Генштабі.

Окупанти застосовували КАБ з напрямку Бєлгорода та Шебекіного (Бєлгородська область) по районах Малих Проходів, Липців, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак ворога, з них дві, в районі Степової Новоселівки, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення відбуваються в районі Макіївки та Невського. Загалом, від початку доби, окупаційні сили уже п’ять разів намагалися просунутися на цьому напрямку. 

Тривають бої в районі Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Кількість штурмових дій ворога тут зросла до п’яти.

Російський агресор проявляє активність на Торецькому напрямку в районах Північного та Нью-Йорка. Загалом ворог намагався 16 разів потіснити наших захисників. Шість боєзіткнень ще тривають.

Курахівський напрямок. Противник діє в районі Красногорівки та Парасковіївки. З початку доби загарбники намагалися покращити своє тактичне положення уже 15 разів. Зазнають втрат.

На Придніпровському напрямку відбили п’ять атак ворога. Агресор бомбардував КАБами Берислав, Тягинку та Ольгівку.

На решті напрямків обстановка без особливих змін. 

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