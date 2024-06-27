Українці згенерували понад 1 млн військово-облікових документів у "Резерв+"

Можливість отримати цифровий військово-обліковий документ у застосунку Резерв+ з'явилася 18 червня. За тиждень цією функцією скористалися понад мільйон українців.
Про це повідомили у міністерстві оборони України.
«Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Цифрова версія має таку ж юридичну силу, як і паперова. Раніше на оформлення таких документів треба було багато часу і паперу, а тепер це займає лише кілька хвилин і кілька кліків», – прокоментувала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Також вона зазначила, що таким чином військово-обліковий документ буде завжди під рукою.
Щоб зчитати QR-код не потрібне додаткове обладнання, тільки застосунок.
Як повідомили у міністерстві, це означає додаткове заощадження коштів у бюджеті.
- 18 червня у додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ.
- Додаток Резерв+ уже доступний у 176 країнах. Його розробка обійшлася у 3,4 млн гривень (86 000 доларів США).
- Станом на 27 червня 2024 року вже 2 мільйони 430 тисяч військовозобов’язаних громадян оновили свої дані, зокрема 1 млн 852 тисячі через "Резерв+".
- Серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, 1 100 000 військовозобов’язаних є придатними до мобілізації.