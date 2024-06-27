Українці згенерували понад 1 млн військово-облікових документів у "Резерв+"

Можливість отримати цифровий військово-обліковий документ у застосунку Резерв+ з'явилася 18 червня. За тиждень цією функцією скористалися понад мільйон українців.

Про це повідомили у міністерстві оборони України.

«Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Цифрова версія має таку ж юридичну силу, як і паперова. Раніше на оформлення таких документів треба було багато часу і паперу, а тепер це займає лише кілька хвилин і кілька кліків», – прокоментувала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також вона зазначила, що таким чином військово-обліковий документ буде завжди під рукою.

Щоб зчитати QR-код не потрібне додаткове обладнання, тільки застосунок.

Як повідомили у міністерстві, це означає додаткове заощадження коштів у бюджеті.