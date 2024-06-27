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Україна на чверть збільшила виробництво зброї за перші три місяці року

Найвищі темпи виробництва були у лютому.

Україна на чверть збільшила виробництво зброї за перші три місяці року
Фото ілюстративне
Фото: Міноборони України

Протягом першого кварталу 2024 року українські виробники виготовили у середньому на 24,8% більше озброєння та боєприпасів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це із посиланням на дані Держстату про результати промисловості у першому кварталі пише Forbes.

Зокрема, у січні 2024 року в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів порівняно з січнем минулого року. У лютому зростання склало 29%, а в березні темпи виробництва були найменшими: в Україні виготовили на 18,8% більше озброєння, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Проте, за даними, вибоництво зброї у січні дещо скоротилося у порівнянні із груднем 2023 року, – на 4%.У лютому виробили на 8,2% менше озброєння, ніж попереднього місяця. Натомість вже в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024-го на 1,3%. 

Протягом минулого року український ВПК наростив виробництво втричі – до $3 млрд. ОПК додав українському ВВП 1,5% зростання за підсумками минулого року.

  • У грудні минулого року міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що спроможності оборонного сектору вшестеро більші за бюджет на закупівлю зброї.
  • Вже у березні цього року гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін заявив, що спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони.
  • Розрив між можливостями українських компаній з виробництва зброї та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, у 2024 році складає 10 мільярдів доларів. Український оборонно-промисловий комплекс здатен виробити продукції на 20 мільярдів доларів у рік. З них 6 мільярдів законтрактовані, 4 мільярди відомство хоче покрити всередині України, відтак 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть дати партнери.
  • 70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів спрямували саме на контрактування у них.
  • Серед 500 оборонних компаній, які працюють на цьому ринку в Україні, 80% є приватними. На початку повномасштабного вторгнення приватні компанії займали 20% сектору.
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