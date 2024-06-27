Україна на чверть збільшила виробництво зброї за перші три місяці року

Протягом першого кварталу 2024 року українські виробники виготовили у середньому на 24,8% більше озброєння та боєприпасів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це із посиланням на дані Держстату про результати промисловості у першому кварталі пише Forbes.

Зокрема, у січні 2024 року в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів порівняно з січнем минулого року. У лютому зростання склало 29%, а в березні темпи виробництва були найменшими: в Україні виготовили на 18,8% більше озброєння, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Проте, за даними, вибоництво зброї у січні дещо скоротилося у порівнянні із груднем 2023 року, – на 4%.У лютому виробили на 8,2% менше озброєння, ніж попереднього місяця. Натомість вже в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024-го на 1,3%.

Протягом минулого року український ВПК наростив виробництво втричі – до $3 млрд. ОПК додав українському ВВП 1,5% зростання за підсумками минулого року.