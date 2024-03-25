Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»

За минулий рік підприємства Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» наростили виробництво вдвічі, якщо говорити про грошовий еквівалент, зазначає Герман Сметанін. Якщо про одиниці — то їх більш ніж 600 тисяч різноманітного озброєння і військової техніки, що в тисячу разів більше, ніж минулого року. Однак при цьому він визнає: військовим потрібно значно більше.
«Потреби фронту на сьогодні більші, ніж обсяги виробництва всього ОПК України та й більшості ОПК країн Європи та світу. Сьогодні ми воюємо з країною, яка з державного бюджету витрачає на закупівлю озброєння та військової техніки шалені кошти. З нею можуть конкурувати виключно одиниці країн у світі, які можуть дозволити собі такі видатки», — зазначає голова «Української оборонної промисловості».
При цьому він підкреслив, що оборонні спроможності України щороку зростають. Зокрема, завдяки приватним компаніям, які долучаються до MilTech.
«Співпраця між приватними продуктами на ринку і державним підприємством вже є. Ми про неї не говоримо, бо це значні інвестиції людей, які вкладають свої кошти у виробництво, свої кошти в R&D, у своє ім'я, і ми про це ніколи не будемо казати. Можливо, після нашої перемоги. Просто працюємо, робимо свою справу», — каже голова АТ «Українська оборонна промисловість».
За його словами, також активно залучає приватних виробників Міністерство стратегічних галузей промисловості. Воно консультує про потреби, що випускати і навіть де краще розмістити виробництво. Очільник держпідприємства навів приклад такої співпраці.
«У нас є гарні результати, коли до нас заходить приватний виробник і ми робимо кооперацію. Наприклад, зараз випускаємо один дрон, який розробила приватна компанія, і в процесі кооперації між нашими підприємствами цей літак отримав БЧ (бойова частина — частина боєприпасу, призначена для безпосереднього ураження цілі. — Ред.) і тепер поставляється у Збройні сили України разом з бойовою частиною. Цього, на жаль, немає в більшості приватних виробників, але завдяки кооперації приватних виробників і державних підприємств, яку організовує Мінстратегпром, є додана вартість у цих продуктів, нарощується якість і значно швидше продукти виходять на ринок», — зазначає Сметанін.
Завдяки участі приватного виробника цього року на модернізацію та нарощення обсягів виділено рекордну суму, наголошує він. І вже сьогодні «спроможності вітчизняного виробництва, у тому числі приватників, утричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони».
«Неможливо, якщо в тебе бюджет удесятеро більший або вдесятеро менший, закуповувати кількість боєприпасів і озброєння, військової техніки, яку виробляють. Тому сьогодні нашою пріоритетною задачею є збільшувати обсяги виробництва озброєння та військової техніки. Паралельно уряд шукає можливості закупити обладнання на території України. Щоб не інвестувати у виробництво наших партнерів, а купувати українське виробництво, яке значно дешевше. І якщо не на рівні за якістю, то краще, оскільки наші продукти вже відтестовані на передній лінії фронту.
Тому сьогодні однозначно треба збільшувати обсяги виробництва. І друга не менш пріоритетна задача — контрактація всього, що ми можемо випускати, і державних, і приватних виробників», — заявив Герман Сметанін.