Адвокат Амстердам погрожує нардепам санкціями за заборону УПЦ (МП)

Адвокат і лобіст УПЦ (МП) Роберт Амстердам написав народним депутатам ще одного листа щодо голосування за законопроєкт 8371 про заборону діяльності пов'язаних з Росією релігійних організацій.

За словами народної депутатки Ірини Геращенко ("Європейська солідарність"), він погрожує санкціями за голосування і вимагає не ухвалювати закон. Вона додала, що Верховна Рада є незалежним законодавчим органом і "депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування".

"Тут є наклеп й на СБУ, яка начебто бʼє священників. Бурхлива діяльність пана Амстердама може розцінюватися як спроба втручання в роботу ВР і тиск на депутатів, розповсюдження брехні проти інших державних інститутів", – вважає вона.

Фото: Ірина Геращенко Лист від адвоката

Фото: Ірина Геращенко Лист від адвоката

Геращенко додала, що її фракція звернулася із запитом до СБУ щодо оцінки дій адвоката, спроб втрутитися в діяльність українського парламенту і того, чи не варто вжити санкцій проти нього.