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Адвокат Амстердам погрожує нардепам санкціями за заборону УПЦ (МП)

Він написав їм лист.

Адвокат і лобіст УПЦ (МП) Роберт Амстердам написав народним депутатам ще одного листа щодо голосування за законопроєкт 8371 про заборону діяльності пов'язаних з Росією релігійних організацій.

За словами народної депутатки Ірини Геращенко ("Європейська солідарність"), він погрожує санкціями за голосування і вимагає не ухвалювати закон. Вона додала, що Верховна Рада є незалежним законодавчим органом і "депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування".

"Тут є наклеп й на СБУ, яка начебто бʼє священників. Бурхлива діяльність пана Амстердама може розцінюватися як спроба втручання в роботу ВР і тиск на депутатів, розповсюдження брехні проти інших державних інститутів", – вважає вона.

Лист від адвоката
Фото: Ірина Геращенко
Лист від адвоката

Лист від адвоката
Фото: Ірина Геращенко
Лист від адвоката

Геращенко додала, що її фракція звернулася із запитом до СБУ щодо оцінки дій адвоката, спроб втрутитися в діяльність українського парламенту і того, чи не варто вжити санкцій проти нього.

  • 20 лютого до Києва прибув Роберт Амстердам – лобіст Української православної Церкви (Московського патріархату), адвокат Вадима Новинського.
  • 15 березня керівники українського парламенту Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко й Олена Кондратюк і в їхньому обличчі всі депутати Верховної Ради отримали листа. Лист написано на бланку юридичної компанії "Амстердам та партнери" і підписано ім’ям Роберта Амстердама. Того самого лобіста, якого підсанкційний олігарх Вадим Новинський винайняв захищати інтереси УПЦ МП. Точніше зірвати закон №8371, яким передбачено заборонити діяльність релігійних організацій, які мають керівний центр на території держави-агресора. Докладно – в матеріалі Соні Кошкіної.
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