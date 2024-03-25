Європарламент відклав затвердження угоди про безмитну торгівлю ЄС із Україною

Заплановане на сьогодні ухвалення угоди про безмитну торгівлю з Україною у Європарламенті перенесли на середу, 27 березня через погодження певних нюансів.
Про це повідомляє RFM24.
Зокрема, Франція та Польща за підтримки країн, які межують з Україною, хочуть внести зміни, які ще більше обмежать імпорт сільськогосподарської продукції.
"Представники Бельгії стверджують, що відкладення затвердження угоди пов'язане з тим, що багато країн ще не знають, як будуть голосувати. Президія вирішила залишити ще трохи часу для прийняття остаточного рішення", – йдеться у матеріалі.
Проте поки що не планують вносити зміни до тексту самої угоди, оскільки це означатиме необхідність відновлення переговорів з Європарламентом і продовження законодавчого процесу, що може поставити під загрозу своєчасне погодження документа.
Тому керівництво Ради ЄС вирішило залишити ще трохи часу для ухвалення остаточного рішення.
Водночас дипломати з Франції запевняють, що відкладення угоди означає, що "переговори тривають" і що текст угоди не готовий до ухвалення.
"Збільшується кількість країн, які починають підтримувати рішення, запропоновані Польщею та Францією. Окрім сусідніх з Україною країн, свою готовність приєднатися до французько-польської ініціативи висловлюють також Італія, Австрія, Словенія та Хорватія . Однак Німеччина та Нідерланди не хочуть змін до договору, стверджуючи, що, з одного боку, не можна виділяти мільярди євро на підтримку України, а з іншого – позбавляють її можливості заробляти", – зазаначили у виданні.
- Сьогодні у закордонних ЗМІ повідомили, що декілька країн ЄС проти продовження безмитного ввезення товарів з України. Минулого тижня Франція і Польща, як і Угорщина та Словаччина, відхилили компромісну угоду щодо розширення безмитного доступу України до ЄС. Париж і Варшава навіть стверджували, що нових обмежень на мед і зерно недостатньо.
- Нещодавно український прем’єр Шмигаль заявив, що Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні.
- Раніше, у січні, Єврокомісія запропонувала продовжити "економічний безвіз" ще на рік, але зі змінами. Зокрема, для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023.
- Якщо угоду схвалять, тимчасове призупинення ввізних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року.
- У січні 2024 міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини звернулися до Брюсселя з вимогою запровадити ввізне мито на українське зерно.
- Днями в Єврокомісії повідомили, що напрацьовують механізми, які б дозволяли країнам ЄС окремо від централізованого рішення зупиняти безмитне ввезення товарів з України.
- Після початку масштабного вторгнення Росії ЄС скасував тарифи на український імпорт, аби підтримати українську економіку. Це було особливо важливим через блокаду росіянами морських шляхів експорту зерна з України. Але раптова поява безмитних зернових заполонила ринки сусідніх країн, таких як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія, що викликало гнів місцевих фермерів, які вважали недорогий український імпорт нечесною конкуренцією. Уряди у відповідь запровадили односторонні неузгоджені заборони, які Єврокомісія називала незаконними, несправедливими та такими, що суперечать принципу солідарності.