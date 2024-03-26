Данілов прокоментував звільнення з посади секретаря РНБО

Олексій Данілов прокоментував звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

У дописі в Facebook він подякував команді за роботу, а президентові – за довіру. Чи буде далі розвиватися його кар'єра і як саме – не уточнив.

"Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі. Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу!" – сказав він.

Данілов додав, що був секретарем РНБО чотири роки, п'ять місяців і 24 дні.