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Данілов прокоментував звільнення з посади секретаря РНБО

Він порядкував команді за роботу. 

Данілов прокоментував звільнення з посади секретаря РНБО
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Фото: Макс Требухов

Олексій Данілов прокоментував звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони

У дописі в Facebook він подякував команді за роботу, а президентові – за довіру. Чи буде далі розвиватися його кар'єра і як саме – не уточнив.

"Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі. Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу!" – сказав він.

Данілов додав, що був секретарем РНБО чотири роки, п'ять місяців і 24 дні.

  • Секретарем РНБО замість нього призначили Олександра Литвиненка, який керував Службою зовнішньої розвідки.
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