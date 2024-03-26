Кабмін призначив заступників трьох міністрів

Сьогодні, 26 березня, Кабінет міністрів України схвалив ряд кадрових змін. Зокрема, призначив Артура Добросердова Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Про це інформує представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За словами Мельничука, також призначено:
- Приходька Руслана Вікторовича заступником Міністра у справах ветеранів України;
- Фархадова Фархада Габіловича заступником Міністра у справах ветеранів України;
- Нікітенка Олексія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;
- Чеснокова Андрія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;
- Рясну Вікторію Олександрівну заступником Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;
Також погоджено призначення Шалигайла Антона Ігоровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.
Крім того, Кабмін звільнив:
- Чеснокова Андрія Володимировича з посади заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;
- Недашківського Сергія Миколайовича з посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Уряд погодив звільнення Кучми Наталії Дмитрівни з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.