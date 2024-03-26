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Кабмін призначив заступників трьох міністрів

Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, став Артур Добросердов.

Кабмін призначив заступників трьох міністрів
Засідання уряду
Фото: Кабмін

Сьогодні, 26 березня, Кабінет міністрів України схвалив ряд кадрових змін. Зокрема, призначив Артура Добросердова Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це інформує представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, також призначено:

  • Приходька Руслана Вікторовича заступником Міністра у справах ветеранів України; 
  • Фархадова Фархада Габіловича заступником Міністра у справах ветеранів України;
  • Нікітенка Олексія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;
  • Чеснокова Андрія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;
  • Рясну Вікторію Олександрівну заступником Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;

Також погоджено призначення Шалигайла Антона Ігоровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабмін звільнив:

  • Чеснокова Андрія Володимировича з посади заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;
  • Недашківського Сергія Миколайовича з посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

Уряд погодив звільнення Кучми Наталії Дмитрівни з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

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