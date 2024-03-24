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У Болгарії не змогли сформувати уряд

Марія Габріель попередить парламент, що знімає свою кандидатуру по пост глави уряду.

У Болгарії не змогли сформувати уряд
Марія Габріель
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Болгарії, представниця правоцентристської партії ГЕРБ Марія Габріель заявила, що не вдалося досягнути згоди про формування нового уряду з партією "Продовжуємо зміни" (ПП), передає Reuters.

Габріель погодилася спробувати сформувати кабмін після відставки Ніколая Денкова, щоб дозволити ГЕРБ очолити уряд протягом дев'яти місяців, як було погоджено після минулорічних виборів.

"Були три дні переговорів... Ми кажемо "ні" постійним новим умовам", - заявила міністр журналістам.

Переговори провалилися через вимоги партії "Продовжуємо зміни" щодо посади міністра внутрішніх справ, сказала Габріель, додавши, що в понеділок вона направить до парламенту листа, в якому буде сказано, що вона знімає свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра.

"ГЕРБ не братиме участі у переговорах вдруге", - заявила міністр.

Якщо другий кандидат на посаду прем'єр-міністра від двох найбільших партій не зможе сформувати уряду, президент Румен Радєв має назвати третю партію, яка запропонує кандидата. Невдача прокладе шлях до дострокових виборів.

На виборах у квітні минулого року ГЕРБ посіла перше місце, отримавши 69 місць у 240-місцевому парламенті. Блок на чолі з ПП отримав 64 місця.

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