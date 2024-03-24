Росія сама є терористичною державою: у Бундестазі попередили РФ від надмірної ролі жертви

Політики німецького Бундестагу застерегли Росію від надмірної ролі жертви внаслідок теракту у Підмосков’ї. Адже РФ сама є країною-терористом, — наголосив голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот.

Про це пише видання Spiegel.

Міхаель Рот, який є представником Соціал-демократичної партії, застеріг Кремль від перебільшення ролі жертви після теракту у Підмосков’ї.

"Ми співчуваємо багатьом невинним жертвам у Москві, але ми не повинні забувати, що Росія сама є терористичною державою, яка знову тероризувала українське цивільне населення ракетними атаками минулої ночі. Ті, хто сіють терор, пожинають терор", – сказав Рот в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Також німецькі політики додають, що очевидно Путін абсолютно неправильно оцінив попередження США і не сприйняв їх серйозно.

А речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер не виключив, що теракт під Москвою був операцією під чужим прапором, організованою самою Росією.

"Не можна виключати, що це була операція під чужим прапором, організована самою Росією, навіть якщо слід ІДІЛ видається досить імовірним, особливо з огляду на те, що ісламісти взяли на себе відповідальність", – резюмував він.